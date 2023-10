Lächeln, singen, tanzen, Interviews geben, zwischendurch Herzschmerz und eine Abtreibung verarbeiten.



Viel wurde über Britney Spears erzählt, nun erzählt die Sängerin ihre Lebensgeschichte erstmals selbst und legt in ihrer Biografie "The Women in Me" alle Karten auf den Tisch.



Das sind die überraschendsten Geheimnisse, die die Princess of Pop in ihren Memoiren enthüllt: