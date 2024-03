Neben Künstlern wie Dua Lipa, Billie Eilish und Taylor Swift waren auch die Rolling Stones nach mehr als zehn Jahren erstmals wieder für einen Brit Award nominiert - gingen aber leer aus. In der Kategorie "Alternative/Rock Act" zog die britische Band "Bring Me the Horizon" an den Stones vorbei.



Auch Robin Schulz ging ohne Trophäe nachhause - der einzig deutsche Nominierte. Zusammen mit Oliver Tree war der DJ mit "Miss You" für den Besten Internationalen Song nominiert.