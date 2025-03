Weitere Gewinner der Brit Awards waren Ezra Collective (Band des Jahres), Sam Fender (Rock/Alternative) und Stormzy (R&B/Hip-Hop). Die Gruppe "The Last Dinner Party" wurde in der Rubrik für die besten Newcomer ausgezeichnet.



Während der Show gab es auch eine Hommage an den verstorbenen One-Direction-Star Liam Payne. Eine von den Fans erhoffte Reunion der übrigen Bandmitglieder blieb aber aus.