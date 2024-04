Sie hat (aus eigener Sicht) ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, ist unglücklich in den Chef verliebt und stolpert chaotisch durchs Leben: Als "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" 2001 ins Kino kam, wurde aus der Brit-Komödie schnell ein Kultfilm. Mittlerweile gibt es Teil 2 (" Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns ") und 3 (" Bridget Jones' Baby ") davon - doch damit ist noch lange nicht Schluss.

Die Produktionsfirma Working Title Films hat nun auf Instagram bestätigt, dass es einen vierten Bridget Jones-Film geben wird. Im Februar 2025 soll "Bridget Jones: Mad About The Boy" in die Kinos kommen.