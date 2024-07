Nächster Schritt: Shiloh Jolie-Pitt will den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt ablegen - und die ganze Welt soll es wissen. Wie "TMZ" und andere US-amerikanische Medien berichten, hat die 18-Jährige eine Anzeige in der "L.A. Times" veröffentlicht, in der sie klarmacht: Sie möchte nicht mehr länger eine "Pitt" sein.

Bildrechte: imago images/Future Image

Annonce für Namensänderung

In der Anzeige kündigt Shiloh an, dass sie einen Antrag eingereicht hat, um "Pitt" endgültig aus ihrem Nachnamen zu streichen. Sie informierte die Bewohner ihres Bezirks, dass sie in Zukunft anstatt Shiloh Nouvel Jolie-Pitt nur noch Shiloh Nouvel Jolie heißen will.



Weiter heißt es, dass alle, die Einwände haben, sich noch in diesem Monat bei Gericht melden sollen. Ansonsten wird die Namensänderung fortgesetzt.



Warum das Ganze? Das Schalten der Anzeige ist laut "E!News" und "TMZ" ein standardisiertes Vorgehen in Kalifornien, bevor das Gericht grünes Licht für eine offizielle Namensänderung gibt. Als nächsten Schritt kann Shiloh dann eine Anhörung vor Gericht beantragen.

Bildrechte: imago images/Gregorio Binuya/Eve

Familie distanziert sich

Laut "TMZ" hat Shiloh den Antrag auf Namensänderung eingereicht, als sie 18 geworden ist - und das schon wenige Tage nach ihrem Geburtstag. Scheint so, als konnte sie es kaum erwarten, den Namen ihres Vaters loszuwerden. Shiloh soll laut "Daily Mail" sogar ihren eigenen Anwalt engagiert und bezahlt haben - ganz ohne die Hilfe von Mama Angelina Jolie.



Und ihre Geschwister könnten ihrem Vorbild folgen: Angeblich sollen auch sie im Alltag bereits auf "Pitt" verzichten.

Bitte ohne "Pitt"