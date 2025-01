"Take That" sollten die britische Antwort auf die "New Kids on the Block" werden. Im Juli 1991 veröffentlichten Howard Donald, Gary Barlow, Mark Owen, Robbie Williams und Jason Orange ihre Debütsingle "Do What U Like". 1992 kam das Debütalbum "Take That & Party" raus, das in England gleich auf Platz 2 der Charts landete. Die Mega-Alben "Everything changes" und "Nobody else" erschienen 1993 bzw. 1995.