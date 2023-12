Zahlreiche seiner Werke hätten Filmgeschichte geschrieben, die Vielseitigkeit seines Schaffens sei einzigartig. Dazu zählt laut den Filmfestspielen auch sein jüngster Film "Killers of the Flower Moon".



Der Goldene Ehrenbär wird dem gebürtigen New Yorker am 20. Februar 2024 im Berlinale Palast verliehen. Zu den bekanntesten Filmen Scorseses gehören unter anderem "Taxi Driver" (1975), "Gangs of New York" (2002) und "The Wolf of Wall Street" (2013).