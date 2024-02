15.02.24 | Oppenheimer-Star Cillian Murphy zu Gast in Berlin

Ein Hauch von Hollywood weht durch Berlin: Am Donnerstag (15.02) wird die Berlinale offiziell eröffnet. Der diesjährige Eröffnungsfilm ist das irisch-belgische Drama "Small Things Like These". Hauptdarsteller Cillian Murphy wird dafür heute Abend in Berlin erwartet. Ebenfalls dabei: Matt Damon - als Produzent des Films.

Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

Seit heute Morgen warten Fans an den Absperrgittern und hoffen, einen Blick auf Cillian Murphy zu erhaschen - der Schauspieler ist in diesem Jahr für seine Performance im Film "Oppenheimer" für einen Oscar nominiert.



Bereits am Vormittag hatte Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o, die in diesem Jahr die Internationale Jury leitet, einen Auftritt bei einer Pressekonferenz. Am Abend, ab 19:30 Uhr fällt der offizielle Startschuss für das 74. Filmfestival in der Hauptstadt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sören Stache

23.12.23 | Adam Sandler kommt nach Berlin

Hoher Besuch in der Hauptstadt: Comedy-Star Adam Sandler wird für die 74. Berlinale nach Deutschland reisen. In Berlin wird er seinen neuesten Film "Spaceman" präsentieren. "Es ist uns eine ganz besondere Freude, zum ersten Mal Adam Sandler in Berlin begrüßen zu dürfen", so Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale.



Neben Adam Sandler wird auch seine "Spaceman"-Kollegin Carey Mulligan erwartet.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

21.12.23 | Goldener Ehrenbär für Regisseur Martin Scorsese

Der US-amerikanische Regisseur Martin Scorsese erhält für sein Lebenswerk den Goldenen Ehrenbären. Der 81-jährige Oscar-Preisträger zähle seit den 1970er-Jahren zu den stilprägendsten Filmemachern des Kinos weltweit, heißt es vom Berlinale-Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian zur Begründung.

Bildrechte: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Zahlreiche seiner Werke hätten Filmgeschichte geschrieben, die Vielseitigkeit seines Schaffens sei einzigartig. Dazu zählt laut den Filmfestspielen auch sein jüngster Film "Killers of the Flower Moon".



Der Goldene Ehrenbär wird dem gebürtigen New Yorker am 20. Februar 2024 im Berlinale Palast verliehen. Zu den bekanntesten Filmen Scorseses gehören unter anderem "Taxi Driver" (1975), "Gangs of New York" (2002) und "The Wolf of Wall Street" (2013).

Bildrechte: picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP | Vianney Le Caer

11.12.23 | Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o wird Jurypräsidentin

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den größten Filmfestivals. Die nächste Ausgabe findet vom 15. bis zum 25. Februar 2024 statt. Die kenianische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o leitet die Internationale Jury der 74. Filmfestspiele.

Bildrechte: picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP | Chris Pizzello

"Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ich zur Präsidentin der Internationalen Jury der Internationalen Filmfestspiele Berlin berufen wurde. Ich freue mich darauf, die herausragende Arbeit von Filmemacher:innen aus der ganzen Welt zu feiern und anzuerkennen", so Lupita Nyong'o in einer Mitteilung der Berlinale.