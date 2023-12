Hoher Besuch in der Hauptstadt: Comedy-Star Adam Sandler wird für die 74. Berlinale nach Deutschland reisen. In Berlin wird er seinen neuesten Film "Spaceman" präsentieren. "Es ist uns eine ganz besondere Freude, zum ersten Mal Adam Sandler in Berlin begrüßen zu dürfen", so Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale. Neben Adam Sandler wird auch seine "Spaceman"-Kollegin Carey Mulligan erwartet.

Zahlreiche seiner Werke hätten Filmgeschichte geschrieben, die Vielseitigkeit seines Schaffens sei einzigartig. Dazu zählt laut den Filmfestspielen auch sein jüngster Film "Killers of the Flower Moon".



Der Goldene Ehrenbär wird dem gebürtigen New Yorker am 20. Februar 2024 im Berlinale Palast verliehen. Zu den bekanntesten Filmen Scorseses gehören unter anderem "Taxi Driver" (1975), "Gangs of New York" (2002) und "The Wolf of Wall Street" (2013).