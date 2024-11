Bryan Adams hat in seiner langen Karriere unzählige Hits geschaffen. Doch die Musik allein scheint das Multitalent nicht auszufüllen.



Mittlerweile ist Bryan Adams auch als Fotograf aktiv, zeichnete sogar für eine Ausgabe des legendären Pirelli-Kalenders verantwortlich. Eine echte Legende eben - und als solche wurde er auch bei der Bambi-Gala 2024 ausgezeichnet. Eine Rolle, in der er sich selbst nicht unbedingt sieht.

Die Legenden für mich sind die Kinder von Gaza, deshalb danke für diesen Preis. Bryan Adams

Mit seinem Mega-Hit "Heaven" endete die Bambi-Gala 2024.

22:25 Uhr | Ein Bambi für die Berge: Reinhold Messner

Er ist der wohl berühmteste Vertreter des traditionellen Alpinismus - erklomm ganz ohne Sauerstoffflasche die höchsten Gipfel der Erde. Mittlerweile ist die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner 80 Jahre alt und widmet sich vor allem dem Erhalt der Bergwelten. Dafür bekam er nun den Bambi Unsere Erde.

22:25 Uhr | Publikums-Bambi: "Maxton Hall" ist die beste Serie des Jahres

Beim Publikums-Bambi hat die Liebe gesiegt. Noch während der Preisverleihung konnten Fans und Zuschauer per Web und Telefon für ihre Serie des Jahres voten. Das Rennen machte die Prime-Video-Produktion "Maxton Hall".

Die deutsche Techno-Kultur ist ohne ihn undenkbar: Dorian Gray, Love Parade, Cocoon - seit Mitte der 80er-Jahre steht "Babba" an den Decks, begeistert Generationen. Dass ausgerechnet ein Techno-Künstler in der Kategorie Kultur geehrt wird, mag sicherlich so manchen Gast der Bambi-Gala erstaunt haben, nicht aber seinen Laudator Lang Lang. Der schätzt sein Talent, die Struktur klassischer Kompositionen mit der Energie elektronischer Beats zu mischen.



Was Sven Väth dazu sagt? Techno verkörpere Freiheit und vereine Menschen in Liebe und Rhythmus.

22:10 Uhr | Bambi für den Verein "die Arche"

Fast 30 Jahre ist es her, dass der Theologe Bernd Siggelkow in Berlin-Hellersdorf den Verein "die Arche" gegründet hat: Ein Ort, an dem Kinder aus armen Familien spielen und ihre Hausaufgaben machen können - und eine Wertschätzung erfahren, die sie von zu Hause oder der Gesellschaft kaum kennen.



In München durfte Bernd Siggelkow nun stellvertretend für den Verein den Bambi in der Kategorie Stille Helden entgegennehmen.

21:55 Uhr | Lars Eidinger: Bambi für Filmdrama "Sterben"

Drei Publikumslieblinge - ein Bambi: Tom Schilling, Sabin Tambrea und Lars Eidinger waren gemeinsam mit dem Zug zur Bambi-Verleihung nach München gereist. Den Bambi durfte schließlich Lars Eidinger für das Filmdrama "Sterben" mit nach Hause nehmen. Gerechnet habe er bei dieser Konkurrenz nicht damit, ließ er das Publikum wissen - und gab sich nachdenklich.



Darf man angesichts der der politischen Lage, in Zeiten von Kriegen und Umwälzungen überhaupt Feste feiern? Eine Dankesrede hatte Eidinger nicht vorbereitet. Stattdessen zitierte er das Gedicht "Die Nachgeborenen" von Bertolt Brecht: "Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten".

21:40 Uhr | Bauch, Beine... Bambi für Shirin David

Vor fünf Jahren erhielt Shirin David den Bambi als Shootingstar. Mittlerweile hat die 29-Jährige sämtliche Rekorde gebrochen, ist Dauergast in den Charts, Sprachrohr und Inspiration für eine ganze Generation junger Frauen. "Eine Ikone unserer Zeit", wie Laudatorin Palina Rojinski betonte. Den Bambi widmete David ihrer Mutter:

Ich kann nackt mit 'ner Brezel posieren, und du sagst zu mir, wenn Botticelli seine Venus malen kann, dann kann ich auch mit 'ner Brezel vor meinem Allerwertesten posieren. Und dafür liebe ich dich, für immer. Shirin David

21:15 Uhr | Jella Haase siegt mit "Chantal im Märchenland"

Spannung bei der Verleihung des Bambi in der Kategorie Schauspielerin National. Jella Haase, Karoline Schuch oder Hannah Herzsprung - wer macht das Rennen? Mit einem Freudenschrei feierte "Chantal im Märchenland"-Darstellerin Haase die Auszeichnung - die Dankesrede für "den Ernstfall" ausgedruckt in der Hand.



Denn, so Hasse, habe sie "Chantal" mehr zu verdanken als den Bambi: nämlich mutig und unangepasst zu sein und an das Gute im Menschen zu glauben - egal, was passiert.

"Schaut nicht auf das, was euch trennt, sondern auf das, was euch verbindet", sagt die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Es sei egal, ob jüdisches, muslimisches oder christliches Blut durch einen Menschen fließe - alle Menschen seien gleich.



Für ihr Engagement wurde die 103-jährige Margot Friedländer mit dem Bambi in der Kategorie Mut ausgezeichnet. Mit "Seid Menschen. Danke, danke", nahm sie den Preis entgegen. Der wahrscheinlich emotionalste Auftritt des Abends - das Publikum goutierte ihn mit Standing Ovations.

20:15 Uhr | Robbie Williams eröffnet mit "Better Man" - und ehrt Toni Kroos

Toni Kroos, Margot Friedländer, Kevin Costner, Teddy Teclebrhan, Robbie Williams... so viele Stars und Promis sind zur Bambi-Gala in die Bavaria Filmstudios nach München gekommen, dass Victoria Swarovski und Sasha sich kaum entscheiden können, wen sie zur Eröffnung der Bambi-Gala persönlich begrüßen.



Musikalisch eröffnete Robbie Williams den Abend mit seinem Hit "Better Man" - und freute sich im Anschluss über seinen Bambi in der Kategorie Entertainment. Und Victoria Swarowski? Die machte keinen Hehl daraus, dass sie seit ihrem 13. Lebensjahr sein Fan-Girl ist... "Germany, I love you", dankte der Superstar für sein mittlerweile drittes goldenes Reh.



Was Robbie Williams mindestens genauso liebt: Football! Deshalb war er genau der Richtige, um Toni Kroos den Bambi in der Kategorie Sport und soziales Engagement zu überreichen. Für Kroos die 35. Auszeichnung seiner inzwischen beendeten Karriere.

19:30 Uhr | Hat sein Reh bereits in der Tasche - Hollywood-Star Kevin Costner in München

In der Tasche hatte er seinen Preis eigentlich noch nicht - doch der Bambi war ihm gewiss: Seit Ende Oktober steht fest, dass Kevin Costner in der Kategorie "Schauspieler International" ausgezeichnet wird.



Den Preis persönlich entgegen zu nehmen - das war dem Hollywood-Star die Reise nach München wert. Lässig und entspannt schlenderte der Schauspieler über den roten Teppich, plauderte mit Journalisten und wartenden Fans. "Diese Nacht werde ich nicht vergessen", resümierte er später.

07.11.24 | Victoria Swarovski und Sasha sind die Gastgeber des Abends