Bryan Adams kann sich am 7. November über ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk freuen: Der Rocksänger soll zwei Tage nach seinem 65. Geburtstag bei der Bambi-Verleihung als "Legende" ausgezeichnet werden.



Mit Balladen wie "Everything I Do (I Do It for You)" und Rockhymnen wie "Summer of '69" hat der Kanadier einige der berühmtesten Rocksongs überhaupt geschaffen.