Der größte Konkurrent von "Oppenheimer", "Barbie", ging trotz fünf Nominierungen leer aus - wie auch die ebenfalls mehrfach nominierte deutsche Schauspielerin Sandra Hüller.



Immerhin: "The Zone of Interest", in dem Sandra Hüller die Ehefrau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß spielt, erhielt drei Preise.