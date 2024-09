Giesinger, die im Jahr 2014 die TV-Castingshow Germany's Next Topmodel" gewonnen hatte, lässt ihre mehr als fünf Millionen Follower daran teilhaben, wie herausfordernd es für sie war, überhaupt an Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu kommen. Und wie sie in dieser Zeit mit Gefühlen wie Scham, Angst und Trauer zu kämpfen hatte. Sechs Wochen habe sie warten müssen, bis die befruchtete Eizelle operativ entfernt wurde, so Giesinger.