Sido (43), der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, hatte ja bereits zwei Söhne mit in die Beziehung mit Charlotte Engelhardt gebracht. Die beiden Jungs sind inzwischen schon erwachsen. Das Ja-Wort gaben sich der Rapper und die Moderatorin 20212, gemeinsam bekamen die beiden ebenfalls zwei Söhne, die 2013 und 2016 geboren wurden. Der Patchwork-Alltag spielte also von Anfang an eine Rolle in der Familie.