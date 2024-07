Schöne Neuigkeiten aus dem Hause Tambrea-Dwyer: Die Schauspieler sind zum ersten Mal Eltern geworden, wie das Management von Alice Dwyer auf Anfrage von BRISANT bestätigte.



Name, Geschlecht, Gewicht? Unbekannt. Schon während der Schwangerschaft hielten sich Alice Dwyer und Sabin Tambrea zu privaten Details bedeckt. "Die vielen Fragen wird das kleine Wesen irgendwann selbst beantworten - so es denn will", schreibt der frischgebackene Papa Sabin Tambrea auf Instagram.



Immerhin: Sabin Tambreas Management sagte "Bunte", dass alle "wohlauf" seien und das Kennenlernen genießen.