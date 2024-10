Was sind Endometriose & Adenomyose? - Endometriose ist eine Erkrankung, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst, was unter anderem zu starken Schmerzen und Fruchtbarkeitsproblemen führen kann.



- Adenomyose beschreibt zunächst lediglich das Vorhandensein von Endometriose-Herden in der Muskelwand der Gebärmutter. Mittlerweile ist allerdings klar, dass sich die Struktur dieser Herde von "klassischen" Endometriose-Herden unterscheidet. Adenomyose kann sowohl einzeln als auch gemeinsam mit Endometriose auftreten.