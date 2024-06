2019 hat der VfB-Spieler seine Frau Jennifer geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, über die wenig bis gar nichts bekannt ist. So gibt es weder Informationen darüber, wie die Kinder heißen, noch wie alt sie sind. Nur so viel: Anton ist Vater von zwei Töchtern und offenbar mächtig stolz darauf, wie er in einem Interview mit dem SWR verrät: "Zeit mit der Familie zu verbringen, vor allem mit den Kindern wilde Sachen zu machen, das ist ein großer Rückhalt für mich."



Waldemar Anton ist aktuell 27 Jahre alt - sein erstes Kind hat er also, unabhängig von ihrem Alter, schon recht jung bekommen.