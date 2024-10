Jennifer Lawrence hat in ihrem Schauspielerleben genug verdient. Jetzt scheint sie viel lieber Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.



Vergleicht man den Arbeitsaufwand von vor zehn Jahren mit heute ist ein gewaltiger Unterschied festzustellen: Jennifer Lawrence spielt heute in weniger Filmen mit. Einer pro Jahr, so in etwa ist ihre Faustformel.



Wenn sie aber etwas macht, dann meist erfolgreich. Wie zum Beispiel mit "Don’t Look Up", der bei den Oscars 2022 als bester Film nominiert war.



Nicht die Masse macht es, sondern die Qualität der Filme. Dazu trete Jennifer Lawrence immer mehr auch als Produzentin in Erscheinung und habe sich weiterentwickelt, so "Brisant"-Promiexpertin Susanne Klehn, die die Schauspielerin schon lange beobachtet.