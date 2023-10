Die Gerüchteküche brodelte schon seit Wochen: Carolin Kebekus soll schwanger sein! Eine offizielle Bestätigung dazu gab es aber bisher nicht. Kebekus selbst hüllte sich in Schweigen. Wie das naturgemäß bei dem Thema aber so ist, irgendwann sieht man halt mal was - oder eben nicht.



Den Zeitpunkt wollte die 43-Jährige offenbar selbst bestimmen. Bei ihrem Auftritt in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" hat Kebekus nun bestätigt, dass sie demnächst Mama wird.