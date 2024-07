Carolin Kebekus und ihr Kind: Wie heißt es? Und wie sieht es eigentlich aus? Wer ist der Vater? Alles ungeklärte Fragen, denn die 44-Jährige hat von Anfang an klargemacht: Von mir hört ihr zu diesem Thema nichts. Klar ist nur: Das Baby kam im Januar 2024 auf die Welt. Mehr gab es dazu bisher nicht - und das ist auch in Ordnung so.

Nun aber hat Kebekus immerhin über die Geburt ihres Kindes gesprochen. Vor großem Publikum in der "Kebekus-Show" in Köln! "Ich weiß noch, kurz vor der Geburt, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind, habe ich noch bei Instagram so ein Reel angezeigt bekommen. Das war ein: 'Get ready with me to give birth'", erzählt Kebekus.