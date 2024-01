Komikerin und Moderatorin Carolin Kebekus ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 43-Jährige hat ihr Kind zur Welt gebracht, wie ihr Management am Donnerstag (25.01.) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Mutter und Kind seien wohlauf. Das Management erklärte, dass keine weiteren Informationen zu ihrem Privatleben veröffentlicht werden.

Die Komikerin hält ihr Privatleben stets geheim und so gab es lange keine offizielle Bestätigung einer Schwangerschaft - doch irgendwann konnte sie es einfach nicht mehr verbergen. Bei einem Auftritt in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" hatte Carolin Kebekus dann bestätigt, dass sie Mama wird.



Talkmasterin Bettina Böttinger war es zu verdanken, dass das Thema ganz süß auf den Tisch kam. "Liebe Carolin, wir kennen uns schon viele Jahre, wir schätzen uns, und ich gratuliere sehr, sehr herzlich zur Schwangerschaft", sagte Böttinger in der Sendung. Daraufhin setzte im Studio heftiger Applaus ein. Die komplette Sendung gibt es hier zum Nachschauen.