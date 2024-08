Hailey Bieber verlinkte das Foto des Füßchens in ihrer Instagram-Story - mit Teddybär-Emojis und einem blauen Herz. Unter dem Baby-Post, der bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung mehr als zehn Millionen Likes hatte, finden sich zahlreiche Glückwünsche: "Willkommen auf der Welt, Jack" oder "Ich liebe den Namen", sind nur zwei Beispiele.

Auch Biebers Mutter, Pattie Mallette, hieß ihren Enkel in einer Instagram-Story willkommen. "Welcome Baby Jack! Ich liebe dich so sehr", postete die Kanadierin.