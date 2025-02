Knapp anderthalb Monate ist es her, dass Schauspielerin Aubrey Plaza ihren Ehemann Jeff Baena verloren hat. Am 3. Januar wurde der US-Filmemacher von einer Assistentin leblos in seinem Haus in Los Angeles entdeckt.



Aubrey Plaza zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück - bis jetzt. Zum 50. Jubiläum der TV-Show "Saturday Night Live" zeigte sich die Schauspielerin erstmals wieder - mit einer Hommage an ihren gestorbenen Ehemann.



Plaza schlüpfte für der Sendung in die Rolle einer Hostess und kündigte den musikalischen Auftritt von Sängerin Miley Cyrus und Brittany Howard an. Die Moderation der Schauspielerin dauerte nicht länger als fünf Sekunden und doch bemerkten aufmerksame Fans ihren subtilen Hinweis auf Jeff Baena: ein Batik-Shirt, das Aubrey unter einem schwarzen Blazer trug.



In einem Interview in der "Drew Barrymore Show" erzählte Plaza 2021, dass ihr Mann während der Isolation in der Corona-Zeit das Batiken für sich entdeckt habe. Sogar gebatikte Schlafanzüge soll das Paar getragen haben.