Mit diesen Worten bestätigt Schlager-Star Anna-Maria Zimmermann, was Fans schon längst vermutet haben. "Ihr kennt mich gut und habt in den letzten Monaten schon häufiger gefragt, warum Christian in meinen Storys nicht mehr so regelmäßig zu sehen ist."



Mit Christian Tegeler ist Anna-Maria seit 2015 verheiratet. 2017 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Drei Jahre später kam ihr zweiter Sohn auf die Welt.