Eine Selbstdiagnose brachte Anastacia zu der erschreckenden Annahme, dass sie einen Hirntumor haben könnte. Diese Vermutung stellte sich aber als unbegründet heraus. Anastacia ließ sich von Experten durchchecken und ein Facharzt in der Schweiz brachte schließlich Licht ins Dunkel. Die Symptome konnten ihren Wechseljahren zugeordnet werden, genauer gesagt dem Hormonhaushalt der 55-Jährigen. Mit Hilfe eines Mediziners habe sie die Symptome nun in den Griff bekommen.

Immer wieder zieht es Fans von Harry Styles aus der ganzen Welt in seinen Heimatort in England: Holmes Chapel. Alleine im vergangenen Jahr sollen etwa 5.000 Menschen dorthin gepilgert sein - auf den Spuren des Sängers. So besuchen Fans beispielsweise regelmäßig die Bäckerei, in der Styles jahrelang jobbte.