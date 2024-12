1. Rekorde, Rekorde, Rekorde: Mariah Carey hat mit ihrem Weihnachts-Hit gleich drei Weltrekorde gebrochen. Denn "All I Want For Christmas Is You" ...



2. ... ist das am höchsten gechartete Weihnachtslied eines Solokünstlers in der Hitliste des US-Magazins Billboard.



3. ... ist der am meisten gestreamte Track auf Spotify innerhalb von 24 Stunden. Im Dezember 2018 wurde der Hit 10,8 Millionen Mal angehört. Insgesamt wurde das Lied über eine Milliarde mal allein auf Spotify geklickt.



4. ... ist der Weihnachtssong, der sich in Großbritannien am längsten in den Top 10 der Charts hielt.



5. Diese Rekorde brach der Song erst 2019, 25 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Und erst dann schaffte es das Weihnachtslied in den USA auf Platz 1 der Charts.



6. Dabei war "All I Want For Christmas Is You" nach 61 Jahren das erste Weihnachtslied auf Platz 1 der US-Billboard-Charts.



7. Seitdem stürmt der Klassiker jedes Jahr aufs Neue die Hitlisten - und zwar überall. Bisher war er 101 Wochen in den deutschen Single-Charts vertreten - und es wird weiter gezählt ...