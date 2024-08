Dass sie sein kleiner Liebling war, daraus machte Alain Delon keinen Hehl. In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender "CNews" sagte er im April 2019 über seine Tochter: "Sie ist wirklich die Frau meines Lebens".



Tochter Anouchka (*1990) ist aus diesem Grund auch seine Testamentsvollstreckerin. Er habe "großes Vertrauen" in sie, denn "sie weiß, was sie will und was sie tut", erklärte er vor wenigen Jahren gegenüber der französischen Gala. Sie ist auch die Geschäftsführerin seiner Firma.



Alain Delons gesamtes Vermögen wird zwischen 50 und 300 Millionen Euro geschätzt. Ein kolossales Erbe, das er seinen drei Kindern vermacht.



Fünfzig Prozent sollen dabei an seine Tochter gehen, das zumindest soll der Schauspieler 2018 in seinem Testament festgehalten haben. Die beiden Söhne Alain-Fabien und Anthony würden jeweils 25 Prozent bekommen. Richtig gut kam diese Vereinbarung bei seinen Söhnen jedoch nicht an.