Zum Start in die Weihnachtszeit gehört für viele auch die ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" dazu. Am 30. November ist es wieder soweit. Florian Silbereisen begrüßt viele hochkarätige Gäste in seiner Sendung. Besonders spannend dürfte dieses Jahr der Auftritt von TV-Legende Thomas Gottschalk werden.

Aber was macht Thomas Gottschalk (74) genau in der Show? Besinnliche Lieder singen wohl eher nicht. Zuletzt war der Moderator mit eher unversöhnlichen Äußerungen aus seinem Buch "Ungefiltert" in den Schlagzeilen. Spekuliert wird nun, ob Gottschalk als Vorleser in die Sendung kommt. Neben den Musikauftritten liest nämlich traditionell immer ein Promi eine Adventsgeschichte vor.