Für Schlager- und Weihnachtsfans ist es eine liebgewonnene Tradition geworden. Bereits zum 20. Mal präsentiert Florian Silbereisen das "Adventsfest der 100.000 Lichter" aus dem thüringischen Suhl.



Neben ganz viel Weihnachtsstimmung liegt reichlich Liebe in der Luft. Sängerin Michelle und ihr Freund Eric Philippi strahlen bei ihrem Duett noch heller als die 100.000 Lichter.

Die 51-Jährige und der 26-Jährige sind seit acht Monaten ein Paar und müssen für ihre Liebe viel Hähme einstecken. Nun haben sie den gemeinsamen Song "Falsch dich zu lieben" herausgebracht und zelebrieren ihre Verbundenheit vor ganz großem Publikum.



In der Show plaudert das Schlager-Pärchen über seine Weihnachtspläne. Die ersten gemeinsamen Feiertage wollen die beiden am liebsten in den Bergen verbringen.

Mireille Mathieu: Besondere Verbindung zu Florian Silbereisen

Die französische Sängerin Mireille Mathieu darf an diesem besinnlichen Abend nicht fehlen. Sie hat Florian Silbereisen schon bei der ersten Adventsfest-Show zur Seite gestanden und auch in seiner allerersten Samstagabendshow sei sie sein Glücksbringer gewesen.



Die 77-Jährige verkündet, dass sie im nächsten Jahr auf Abschiedstournee durch Deutschland, Österreich, Kanada und Frankreich gehen wird. Seit 60 Jahren steht der "Spatz von Avignon" auf der Bühne - ein Jubiläum, das sie mit ihren Fans feiern will.

Ross Antony ist ein absoluter Weihnachts-Freak

Für Geschenke-Tipps ist traditionell Ross Antony in der Advents-Show zuständig. Das passt gut, denn der 49-Jährige hat einen totalen Weihnachtsfimmel. 13 Tannenbäume hat er in seiner Wohnung. Wirklich jede Ecke ist mit Lichterketten, Nussknackern oder Weihnachtsengeln dekoriert. Und das schon seit dem 15. Oktober! Sogar einen Glühweinstand hat er auf der Terrasse.



Wer noch ein Geschenk sucht, für den hat Ross Antony eine ganz spezielle Idee im Gepäck: Kichernd stülpt er Florian Silbereisen ein "Sofa to go" über den Kopf. Ein Teil, das aussieht wie ein überdimensionales Kissen mit Hosenträgern.

Nette Idee, findet Florian Silbereisen, doch bei der Umsetzung hakt es. Der Moderator legt sich mit dem Kissen am Rücken hin und wälzt sich wie ein Käfer hilflos auf dem Boden. "Wie soll ich denn jetzt weitermoderieren?!", fragt er verzweifelt. Ross Antony kann sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten, das Pulikum findet es auch zum Schreien komisch. Zum Glück kann der britische Sänger helfen und befreit Florian Silbereisen aus seiner misslichen Lage.

Premiere für Guido Maria Kretschmer

Für einen Gast war es ein besonderer Auftritt. Der Designer Guido Maria Kretschmer ist nicht gerade für sein Gesangstalent bekannt, trotzdem findet er seinen Platz in der Sendung. Er liest eine Advents-Geschichte und die Menschen hängen an seinen Lippen.

