Ein Weltstar zum Schnäppchenpreis - wo gibt es denn sowas? In München!



Adele kommt vom 2. bis zum 31. August für zehn Konzerte in die bayerische Landeshauptstadt - eigentlich eine kleine Sensation, denn Adele hat seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt.



Doch die Fans scheinen es ihr (noch) nicht richtig zu danken. Die Konzerte sind noch nicht ausverkauft. Um den Kartenverkauf last minute anzukurbeln, gibt es für Musikliebhaber jetzt eine ganz besonders lukrative Überraschung.

Adele für 35 Euro

Einige Fans haben mehrere hundert Euro für ihre Adele-Tickets hingeblättert. Schnäppchenjäger müssen mit etwas Glück nun nur einen Bruchteil blechen.



Eine Online-Ticketbörse verscherbelt aktuell sogenannte "Lucky-Dip-Tickets" für Adeles Open-Air-Konzertserie. Diese kosten inklusive aller Gebühren nur 35 Euro. Zum Vergleich: Im Vorverkauf, der im Februar begann, waren die günstigsten Karten für 74,90 Euro zu haben.



Der Haken: Die "Lucky-Dip-Tickets" sind eine kleine Wundertüte, denn welche Plätze man für das Last-Minute-Angebot bekommt, bleibt bis zuletzt eine Überraschung. Vom Sitzplatz ganz hinten bis zum Stehplatz ganz vorne ist laut Anbieter alles möglich.



Auf Anfrage des BR schränkt der Veranstalter "Leutgeb Entertainment" ein wenig ein: Es handele sich um "Einzelplätze oder Sitzplätze mit eingeschränkter Sicht".

Bildrechte: IMAGO / PA Images

Immer wieder Montags

Haken Nummer 2: An die Karten kommt man nicht ohne Weiteres. Pro Tag können von einem Käufer maximal zwei Tickets erworben werden. Diese müssen am Tag des Konzerts persönlich abgeholt werden. Sie sind nicht übertragbar und werden nicht zurückgenommen.



Der Kartenverkauf erfolgt gestaffelt: Für die ersten beiden Konzerte konnten am Montagmorgen (29.07.) Tickets erworben werden. Die nächste Vorverkaufsrunde - für die Konzerte am 9. und 10. August - beginnt am kommenden Montag (05.08.) um 10 Uhr.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Press Association | Matt Crossick

Alles so geplant?