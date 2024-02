Am Freitag (16.02) um 11 Uhr gingen die Tickets für die angekündigte Europatour von AC/DC online - und waren innerhalb kürzester Zeit zum größten Teil ausverkauft. Die Band reagierte schnell und kündigte zwei Zusatzkonzerte an: in Dresden und Hannover. Für beide Shows gibt es aktuell noch Tickets. Aber gibt es vielleicht noch eine weitere Chance, die australische Band in Deutschland live zu erleben?

Gerüchte machen die Runde, dass AC/DC womöglich beim diesjährigen Wacken-Festival auftreten. Der Grund: Eine Lücke im Tourplan.



Im Mai startet die Rockband ihre Europatour. Erster Termin ist am 17. Mai in Gelsenkirchen, das letzte Konzert am 17. August in Irland.



Was auffällig ist: AC/DC legen eine Tourpause zwischen ihrem ersten Auftritt am 31. Juli in Hannover und ihrem zweiten Gig in Hannover am 4. August ein. Und was findet in genau diesem Zeitraum dazwischen statt? Richtig! Das Wacken-Festival.



Aus genau diesem Grund spekulieren nun die Fans, ob es tatsächlich sein könnte, dass sich AC/DC zum ersten Mal nach Wacken in Schleswig-Holstein verirren könnten.