Mehr als sieben Jahre war die Band von den Bühnen dieser Welt verschwunden. Beim "Powertrip"-Festival in Los Angeles gaben sie im Oktober 2023 ihr Bühnen-Comeback. Bereits 2020 veröffentlichten sie das Album zur Tour: "POWER UP". Doch die geplante Tournee musste aufgrund der Corona-Pandemie zunächst auf Eis gelegt werden. Nun hat das Warten für die Fans endlich ein Ende.

Mit dabei werden in diesem Sommer neben Gitarrist Angus Young und Sänger Brian Johnson auch der Gitarrist Stevie Young sein. Neu am Start sind Bassist Chris Chaney und Schlagzeuger Matt Laug. Laug trat bereits im Oktober mit AC/DC beim "Powertrip"-Festival auf.



Die australische Band wurde mit Hits wie "Highway to Hell" oder "T.N.T" weltberühmt. Ihr 1980 erschienenes Album "Back in Black" ist bis heute das zweitmeistverkaufte Album der Welt.