Seit Tagen zählte auf der Website der australischen Band ein Countdown die Tage runter, nun steht fest: AC/DC wird ihre "Power Up Tour" nach Europa bringen. Es wird die erste Europatour der Band seit fast acht Jahren.



Insgesamt neun Konzerte werden AC/DC dann auch in Deutschland spielen - unter anderem am 9. & 12. Juni in München, am 16. Juni in Dresden und am 31. Juli in Hannover. Weitere Stopps auf der Tour sind in Gelsenkirchen, auf dem Hockenheim-Ring, in Stuttgart und Nürnberg geplant.



Tickets können am 16. Februar ab 11:00 Uhr im Vorverkauf erstanden werden.