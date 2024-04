Was in Film und Fernsehen auf den Tisch kommt, sieht meistens richtig deliziös aus. Wenn man nur wüsste, was da genau verspeist wird...



Influencer, Cineasten und selbsternannte "Foodies" lassen sich aktuell von Filmklassikern inspirieren und kochen nach, was auf der Leinwand serviert wird. Besonders beliebt bei den Hobby-Gourmets: Disney-Filme.



Mit diesen vegetarischen Blätterteigtaschen aus dem Film "Ein Königreich für ein Lama", lassen sich ganz leicht Kindheitserinnerungen zurückholen - über die Augen und den Gaumen.