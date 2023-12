In München galt zum Jahreswechsel 2022/2023 ein Feuerwerksverbot in Teilen der Altstadt sowie ein Böllerverbot innerhalb der Umweltzonen des Mittleren Rings. Ob das dieses Jahr auch so sein wird, entscheidet sich noch im Dezember.



In Regensburg und in Augsburg wird es dieses Jahr wieder ein Böllerverbot in der Innenstadt geben.



In Nürnberg gilt ein Böllerverbot rund um die Burg, sogar das Mitführen von Feuerwerk ist dort verboten - und wird von einem Sicherheitsdienst kontrolliert.