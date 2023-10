Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht 2022/2023 in Berlin wird mit Spannung erwartet, wie die Regeln dieses Jahr sein werden. Üblicherweise gibt es in Berlin drei Böller-Verbotszonen: auf dem Alexanderplatz, im sogenannten Steinmetzkiez in Schöneberg nahe der Pallasstraße und rund um das Gefängnis in Alt-Moabit. Ein Verbot von Pyrotechnik gilt traditionell auch für die Silvesterfeier am Brandenburger Tor.