Sollten durch Böller großflächige Wunden an den Händen entstanden sein, müssen diese steril abgedeckt werden. Tritt größerer Blutverlust auf, sollte sofort der Notarzt alarmiert werden. Falls durch eine Explosion Finger abgerissen wurden, sollten diese nach Möglichkeit eingesammelt und den Rettungskräften mitgegeben werden.

Wichtig ist die Lagerung des Amputats: Dieses sollte nach Angaben von Prof. Sefrin in ein möglichst keimfreies Stück Stoff gewickelt werden, welches in einen Plastikbeutel kommt. Dieser Beutel sollte dann in einer weiteren Plastikbeutel gelegt werden, der mit Wasser und Eis gefüllt ist.