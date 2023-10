Egal, ob Schokolade oder Kuvertüre: Es darf kein Wasser zur Masse kommen! Dann entstehen Klümpchen und die Masse kann nicht mehr genutzt werden. Schmelzen geht auch gut in der Mikrowelle. Gehackte Kuvertüre in kurzen Durchgängen erwärmen (nicht volle Power!) und immer wieder durchrühren.

Schokolade (am besten noch in der Originalverpackung) in einen luftdichten Gefrierbeutel geben. Unbedingt darauf achten, dass keine Luft um die Schokolade ist. Sonst kommt es beim Auftauen zur Kondensation und die Schoki wird nass. Zum Auftauen in den Kühlschrank legen - noch immer luftdicht verpackt. Möglicherweise entstehen weiße Stellen an der Oberfläche, doch das ist nur die Kakaobutter, die sich an der Oberfläche absetzt. Dadurch verändert sich nicht der Geschmack.