Vor gefrierendem Regen mit Glatteisbildung wird heute noch bis in die Nacht hinein im Werratal, in Ostthüringen, im Altenburger Land, Vogtland, Erzgebirge, Mittelsachsen, im Raum Dresden und der Oberlausitz gewarnt. Den Menschen in Westthüringen und im Thüringer Wald stehen starke Schneefälle bevor.

Das Winterwetter bremst den Bahnverkehr in Teilen Deutschlands aus, es kommt zu Verspätungen und Ausfällen im Regional- und Fernverkehr. Auch der Bus- und Schienersatzverkehr ist in einigen Regionen wegen der Glatteisbildung stark eingeschränkt. Wie lange die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr dauern werden, stünde noch nicht fest, sagte eine Sprecherin.



Auch die Höchstgeschwindigkeit ihrer ICE-Züge für Mittwoch hat die Bahn auf Tempo 200 beschränkt - aus Sicherheitsgründen. Dadurch kommt es bundesweit zu weiteren Beeinträchtigungen.



Wer von Frankfurt nach Stuttgart oder Paris will, hat noch schlechtere Karten: Etliche der ICE-Verbindungen von Frankfurt beziehungsweise Stuttgart nach Paris fallen ganz aus, da die deutschen Züge anfälliger sind für Beschädigungen durch herabfallende Eisklumpen und aufwirbelnde Schottersteine auf der französischen Schnellfahrstrecke nach Paris.

Bei einem Unfall auf glatter Straße ist am Mittwoch ein Transporter-Fahrer in der Eifel ums Leben gekommen. Der 34-Jährige sei bei Bauler (Rheinland-Pfalz) in einer Kurve mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in Bitburg mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.



Einen dramatischen Unfall gab es auch im Landkreis Göttingen: Eine 18 Jahre alte Autofahrerin und drei jugendliche Mitfahrer sind schwer verletzt worden. Der Wagen kam in einer Kurve von der Straße ab, rutschte in einen Graben und stieß dann frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.



Die Bezirksregierungen Arnsberg und Köln haben nun bekanntgegeben, wie der Schulbetrieb morgen aussehen soll: Der Präsenzunterricht soll in einem Dutzend Kreise und Städte im Süden Nordrhein-Westfalens wie schon am Mittwoch ausgesetzt werden.



Ob der Unterricht ganz ausfällt oder ob die Schülerinnen und Schüler zu Hause büffeln müssen, entscheidet jede Schule selbst.



In allen anderen Kreisen könnten die Eltern am Donnerstagmorgen entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist, sagte eine Sprecherin in Arnsberg.



Achtung: Für Lehrerinnen und Lehrer gilt die Regelung nicht. Sie müssen in der Schule erscheinen, wenn die Witterungsverhältnisse dies zulassen.

Viele Unfälle im Süden Nordrhein-Westfalens: In Bonn gab es am Mittwochnachmittag 20 Verkehrsunfälle innerhalb einer Stunde. Ein ähnliches Bild im Rheinisch-Bergischen Kreis: "Die Unfälle häufen sich, es laufen sehr viele Einsätze", sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Siegen-Wittgenstein gab es mehrere Glätte-Unfälle.



Schnee und Glatteis haben auch die Autofahrer in Thüringen gefordert. Das Lagezentrum berichtete bis zum Nachmittag von mehreren kleineren Unfällen. Auch auf den Autobahnen wie auf der A9 zwischen Triptis und dem Hermsdorfer Kreuz.

Angesichts nachlassender Niederschläge können vom Frankfurter Flughafen seit Mittwochnachmittag wieder einzelne Maschinen abheben. Dadurch dürfte sich die Situation bei den verfügbaren Parkpositionen voraussichtlich etwas entschärfen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers. Die weitere Wetterentwicklung müsse abgewartet werden. Auch Landungen sind nach Angaben einer Fraport-Sprecherin in den kommenden Stunden eingeplant.

Wegen starken Schneefalls ist in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe der Busverkehr teilweise eingestellt worden. "Es werden keine Bergstrecken mehr befahren", so die Verkehrsbetriebe. "In den Tallagen wird der Verkehr so lange wie möglich aufrecht erhalten." Auch dort sei aber mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Mittwoch, 13:48 Uhr | Eisregen: Keine Starts mehr am Frankfurter Flughafen

Nach zahlreichen Flugstreichungen muss der Frankfurter Flughafen am Nachmittag witterungsbedingt seinen Betrieb einstellen. Für strandende Passagiere stehen Feldbetten bereit.



Die Flugzeuge könnten wegen des anhaltenden Eisregens vor dem Start nicht mehr sicher enteist werden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Weiterhin landeten aber noch Flugzeuge, so dass die Parkpositionen langsam vollliefen. Es sei daher geplant, ab 15.00 Uhr auch keine Landungen mehr zu erlauben. Über das weitere Vorgehen werde je nach Wetterlage entschieden, sagte eine Sprecherin.

Nach der Unwetterlage mit Schnee und Glatteis zeigt sich der Winter allmählich von seiner netteren Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte Wetter-Entspannung an: "Zum Wochenende können wir uns dann verbreitet auf kaltes Winterwetter mit Sonnenschein freuen", hieß es.



Am Donnerstag schneit es in der Südosthälfte, ansonsten gibt es bei Temperaturen zwischen null und vier Grad nur einzelne Schneeschauer.



Im Norden und in der Mitte setzt sich vermehrt die Sonne durch, für die zentralen Mittelgebirge wird "bestes Ski- und Rodelwetter" erwartet.



Am Freitag gibt es im Norden und Nordwesten sowie im östlichen Bergland einzelne Schneeschauer, Höchsttemperaturen zwischen null und vier Grad.



Am Samstag bleibt es im Norden bei diesen Werten, im Süden wird es mit minus vier bis null Grad noch einmal kühler..

Ausfälle nun auch am Hamburger Flughafen: Aufgrund des erwarteten Wintereinbruchs in Teilen Deutschlands hat die Lufthansa am Mittwoch zahlreiche Flüge gestrichen.



Betroffen sind auch viele Verbindungen von und nach Hamburg: Bereits knapp 30 Abflüge und Ankünfte wurden am Hamburg Airport gestrichen, wie auf der Website des Flughafens zu lesen ist.

Mittwoch, 12:03 Uhr | Handball: Bundesligaspiel in Bietigheim wetterbedingt abgesagt

Nun trifft es auch den Sport: Nach einer Unwetterwarnung für Baden-Württemberg hat die Handball-Bundesliga der Frauen das für Mittwochabend geplante Heimspiel der SG BBM Bietigheim gegen die HSG Bad Wildungen Vipers abgesagt. Das teilte der Tabellenführer Bietigheim mit. Ein Nachholtermin stehe bisher nicht fest.

Mittwoch, 11:44 Uhr | Mecklenburg-Vorpommern: 86-Jähriger beim Schneeräumen von Auto erfasst

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein 86-Jähriger beim Schneeräumen von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei in Neubrandenburg ereignete sich der Unfall am Dienstagabend an einer Bundesstraße bei Ziethen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Die Autobahn 5 ist in Baden-Württemberg wegen einer bestehenden Eisschicht zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Baden-Baden zunächst gesperrt worden. Zuvor waren auf der A5 rund um Rastatt etliche Autofahrer ins Schlingern geraten, hierbei gegen die Leitplanke oder andere Fahrzeuge gestoßen.

Mittwoch, 10:26 Uhr | Bayern: Züge und Müllabfuhr fallen aus

In Nürnberg wird zunächst kein Müll mehr abgeholt. Wegen der extremen Glätte wurde die Müllabfuhr am Mittwoch ab 10 Uhr eingestellt, so die Stadt. In den kommenden Tagen soll die Leerung nachgeholt werden.



Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr zwischen Murnau am Staffelsee und Oberammergau wegen des angekündigten gefrierenden Regens und der Glättegefahr am Mittwoch eingestellt. Es fahren Busse und Großraumtaxen.

Auf glatten Straßen im Saarland hat es am Mittwochmorgen rund 25 Unfälle gegeben. Bei zwei Unfällen seien auch Menschen verletzt worden, keiner aber schwer, sagte ein Polizeisprecher. Grund für die Unfälle sei überwiegend Glatteis gewesen, sagte der Sprecher.



Im benachbarten Frankreich und Luxemburg gilt derzeit ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. "Das heißt, wenn sie aus dem Saarland rüberwollen, müssen sie stehenbleiben", so der Sprecher.

Mittwoch, 8:07 Uhr | Probleme an vielen Flughäfen

Wegen der hohen Glatteisgefahr sind am Mittwoch Teile des Flugverkehrs lahmgelegt worden. Am Frankfurter Flughafen sei die Hälfte der Flüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin. Von den 1047 vorgesehenen An- und Abflügen seien 570 annulliert worden.



Am Flughafen München wurden nach Angaben einer Sprecherin 254 Flüge annulliert. 410 An- und Abflüge sollten dagegen stattfinden.



Der kleinere Flughafen in Saarbrücken stellte seinen Betrieb vollständig ein.

Dienstag, 17:10 Uhr | Bahn bereitet sich vor

Bahnreisende müssen sich bundesweit am Mittwoch auf Einschränkungen einstellen.



Laut Bahn hielten sich Mitarbeiter in den von Unwetterwarnungen betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung.



Nach Angaben der Bahn wurde die Zugbindung am Mittwoch für alle Fernverkehrszüge aufgehoben. Wer seine Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben möchten, könne sein Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, hieß es auf der Internetseite.

