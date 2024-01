Bahnreisende müssen sich bundesweit am Mittwoch auf Einschränkungen einstellen.



Laut Bahn hielten sich Mitarbeiter in den von Unwetterwarnungen betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung.



Nach Angaben der Bahn wurde die Zugbindung am Mittwoch für alle Fernverkehrszüge aufgehoben. Wer seine Reise aufgrund des Wintereinbruchs verschieben möchten, könne sein Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, hieß es auf der Internetseite.

Dienstag, 17:02 Uhr | Stromversorger besorgt wegen Eisregen

Wegen der Gefahr gefrierenden Regens hat der Stromversorger N-Ergie vor tief hängenden Stromleitungen gewarnt. "Je nachdem wie sich die Wetterlage entwickelt, ist es möglich, dass eine starke Last durch Eis und Schnee die Freileitungen zwischen zwei Masten ungewöhnlich stark durchhängen lässt", teilte das Unternehmen mit.



Wer am Mittwoch besonders tiefhängende Leitungen oder Schäden bemerke, sollte unbedingt gebührenden Abstand halten, um sich nicht zu gefährden.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Baden-Württemberg ausgegeben: Es droht am Mittwoch gefrierender Regen und extreme Glätte. Deshalb haben sich Winter-und Streudienste im Land schon vorbereitet: Zum Beispiel wurden in Rastatt Straßen mit einer Salzschicht vorpräpariert, Oberleitungen von Straßenbahnen in Karlsruhe mit Glycerin eingesprüht.



Am Stuttgarter Flughafen fallen wegen des erwarteten Glatteises mehrere Flüge aus.

Dienstag, 16:18 Uhr | Bäume könnten zusammenbrechen

Der Wetterdienst warnte für Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen sowie Sachsen vor teils extremem Glatteis. Für Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen warnte der DWD vor der Gefahr, dass Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen könnten.

Der Frankfurter Flughafen geht wegen des angekündigten Schneefalls von zahlreichen Flugausfällen am Mittwoch aus. Bis zum Donnerstag könne nur ein stark eingeschränkter Flugverkehr stattfinden, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Dienstag mit.



In weiten Teilen Hessens sollen 15 bis 30 Zentimeter Schnee in 12 bis 24 Stunden fallen, höhere Mengen seien nicht ausgeschlossen.

An mehreren Schulen im Nürnberger Land, in Unterfranken, Niederbayern sowie in der Oberpfalz werde der Präsenzunterricht am Mittwoch ausfallen, teilte das Kultusministerium in München am Dienstag mit.

Dienstag, 14:18 Uhr | Thüringer Wintersportfans freuen sich

Der für die kommenden Tage gemeldete Wintereinbruch hat für die Menschen in Thüringen zwei Seiten. Zum einen geht der Deutsche Wetterdienst von bis zu 25 Zentimeter Neuschnee aus. Zum anderen warnen die Meteorologen aber auch vor gefrierendem Regen in Südthüringen und glatten Straßen in weiten Teilen des Freistaats.



Der Schneefall sorgt aber zumindest im Thüringer Wald für Hoffnung auf Langlaufvergnügen am Wochenende. "Die Spurer warten darauf, dass sie präparieren können", sagte eine Sprecherin des Regionalverbunds Thüringer Wald. Rund um hoch gelegene Gebiete wie Oberhof oder Schmiedefeld sei davon auszugehen, dass der angesagte Schnee auch komme und bis zum Wochenende liegen bleibe.