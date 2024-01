Mit bewegenden Worten hat Christine Strobl, die Tochter von Wolfgang Schäuble, Abschied von ihrem Vater genommen. "Papa, Du warst ein Gesamtkunstwerk", sagte sie beim Trauergottesdienst vor dem Sarg. Ihr Vater habe gezeigt, was mit Willen möglich sei, dass man nach Niederlagen wieder aufstehen könne, wie man mit sich im Reinen sei und auch, wie man würdevoll sterben könne.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Tochter spricht von bisher unbekannten gesundheitlichen Problemen

Strobl erinnerte an den starken Durchhaltewillen ihres Vaters und daran, wie sehr das Attentat, infolgedessen Schäuble auf einen Rollstuhl angewiesen war, die Familie zusammenschweißte.



Sie alle seien immer darauf ausgerichtet gewesen, dass es ihm gut gehe. Ihr Vater habe viele gesundheitliche Probleme gehabt, die nie in der Öffentlichkeit bekannt wurden. Er habe alle mit unglaublicher Kraftanstrengung gemeistert.



Christine Strobl hob aber auch die wichtige Rolle hervor, die Freunde, Beschützer und Pflegekräfte spielten.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Papilein, jetzt ist alles erledigt. Wir werden auf Mama aufpassen. Wir werden Dich immer lieben, aber wir lassen Dich jetzt gehen, dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Christine Strobl

Das letzte Weihnachtsfest für Wolfgang Schäuble

Bewunderung und Respekt zeigte die Tochter vor allem dafür, dass ihr Vater niemals aufgegeben habe. Auch kurz vor seinem Tod nicht. So sei ihr Vater am Heiligabend noch morgens im Krankenhaus gewesen, aber nach Hause gekommen. "Er wollte uns nochmal ein gemeinsames Weihnachten schenken."



Man habe zusammen "Oh, Du Fröhliche" gesungen und sei wie immer zusammen am ersten Weihnachtsfeiertag zum Rehrücken-Essen ins Restaurant gegangen.



Er habe keine Angst vor dem Sterben gehabt, er sei mit sich im Reinen gewesen. Er habe es nur merkwürdig gefunden, dass er bald weg sein solle.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Prominente Gäste auf der Trauerfeier

An der Feier nahmen rund 400 Gäste teil. In den ersten Reihen in der Kirche saß die Familie von Wolfgang Schäuble. Neben ihnen nahmen prominente Politiker Platz, zum Beispiel der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz.



Unter den Trauergästen waren auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, der frühere CDU-Chef Armin Laschet, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), sein Vorgänger Günther Oettinger (CDU), Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU), CDU-Landeschef Manuel Hagel und der frühere luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker.



Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel war nicht bei der Trauerfeier.

Bildrechte: IMAGO / epd

Beisetzung auf Waldbachfriedhof