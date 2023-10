Seit einer Woche hat das Schicksal des vermissten fünf Jahre alten Jungen ganz Saarbrücken in Atem gehalten. Tagelang suchte die Polizei nach dem Jungen, vor allem rund um den Ort, von dem er am 2. Oktober verschwand: einem Spielplatz an der Saar, den er mit seiner Familie besucht hatte.



Viele Bürger starteten Suchaktionen und zeigten ihre Solidarität mit der Familie des Jungen, zuletzt bei einem Schweigemarsch in Saarbrücken mit rund 1.000 Teilnehmern.