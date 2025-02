"Ich liebe es, mich zu verstecken und aufzuspringen, um [die Kinder] zu erschrecken", schreibt Mike Tindall laut der "Daily Mail" in seinem Kommentar. Sein liebstes Opfer: Nicht etwa die Kinder Mia (11), Lena (6), oder Lucas (3), sondern Ehefrau Zara. Und das nicht ohne Grund: "Am besten funktioniert das bei Mum – sie schreit so laut!"



Bei offiziellen Terminen lässt der ehemalige Rugby-Profi gern seinen Charme und Witz spielen. Doch nicht nur in der Öffentlichkeit stellt Mike seinen Humor unter Beweis, er sorgt auch in den eigenen vier Wänden für Spaß.