Der Besuch fand am Luciatag statt, einem wichtigen Festtag in Skandinavien. Die beiden royalen Besucherinnen wurden von Kindern in Lucia-Kostümen und dem traditionellen Lucia-Lied begrüßt.

Für die 20-jährige Ingrid Alexandra, die künftige Thronfolgerin , war es ein besonderer Tag. Sie befindet sich derzeit im Weihnachtsurlaub von ihrer Ausbildung beim Militär in der Nähe von Tromsø im kalten nördlichen Norwegen. Nach dem Besuch im Krankenhaus nahm sie noch gemeinsam mit ihren Eltern Mette-Marit und Kronprinz Haakon erstmals am traditionellen Regierungslunch teil. Mette-Marit zeigte sich jedenfalls glücklich über die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter. Auf die Frage von Journalisten, wie es sei, dass Ingrid Alexandra über die Feiertage zu Hause ist, antwortete sie: "Es ist sehr schön, Ingrid bei uns zu haben."

Gut zwei Jahre nach dem Tod von Elizabeth II. beginnt in London die Ausschreibung für eine Gedenkstätte für die Queen. Die zuständige Regierungsbehörde gab das vorläufige Budget bekannt. Zwischen 23 und 46 Millionen Pfund (28 bis 56 Millionen Euro) stehen demnach zur Verfügung - eine königliche Summe.



Das zuständige Komitee unter der Leitung des ehemaligen Privatsekretärs der Queen, Robert Janvrin, hat Künstler, Architekten, Ingenieure, Landschaftsgestalter und andere Fachleute aufgerufen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Der endgültige Entwurf soll 2026, zum 100. Geburtstag der Königin, vorgestellt werden.



Was jetzt schon feststeht: Für das Monument ist ein größeres Areal im St. James's Park vorgesehen, unweit der Prachtstraße "The Mall", die zum Buckingham Palace führt.



Queen Elizabeth ist am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Seitdem ist ihr ältester Sohn Charles König von Großbritannien.