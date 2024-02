Die ehemalige italienische Königsfamilie trauert um Prinz Vittorio Emanuele von Savoyen, der im Alter von 86 Jahren gestorben gestorben ist. Der Sohn des letzten italienischen Königs, Umberto II., sei am Samstag "friedlich in Genf im Kreise seiner Familie entschlafen". Das berichteten italienische Medien unter Berufung auf das Haus Savoyen. Angaben zu den Umständen seines Todes sind bislang nicht bekannt.

Vittorio Emanueles Vater, Umberto II., wurde am 10. Mai 1946 der letzte König von Italien. Rund einen Monat später wurde die Monarchie in einer Volksabstimmung abgeschafft. Der König, der dadurch auch als "Mai-König" bezeichnet wurde, und seine Familie mussten das Land verlassen und zogen ins Exil in die Schweiz. Die offizielle Zeit als Kronprinz dauerte für Vittorio Emanuele also auch nur einen Monat. Im Jahr 2002 durfte er aus dem Schweizer Exil nach Italien zurückkehren - allerdings erst, als er seine langjährige Weigerung aufgab, der Republik die Treue zu schwören.