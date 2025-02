Hoffnung spenden, obwohl das eigene Herz schwer vor Trauer ist: Es ist eine schwere Aufgabe für Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, die am Sonntag (09.02.) nach Örebro gereist sind. Dort hatte ein Schütze wenige Tage zuvor das Feuer in einer Bildungseinrichtung für Erwachsene eröffnet. Elf Menschen starben , mehrere wurden verletzt.

Victoria und Daniel nehmen in der rund 200 Kilometer von Stockholm entfernten Stadt an einem Gottesdienst teil. Victoria zeigt offen, wie erschüttert sie ist - immer wieder muss sie die Tränen zurückhalten. Auch Daniel an ihrer Seite ist sichtlich betroffen. Trotzdem ist es wichtig, dass das Kronprinzenpaar jetzt den Zusammenhalt des Landes stärkt, Zuversicht vermittelt.