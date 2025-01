Belgien: Prinzessin Elisabeth

Erst seit der Verfassungsänderung Anfang der 1990er-Jahre dürfen auch Frauen in Belgien den Thron besteigen. Als ältestes Kind von König Philippe steht Elisabeth also an erster Stelle der belgischen Thronfolge. Die Herzogin von Brabant, so ihr offizieller Titel, legte im September 2023 im Alter von 22 Jahren den Offizierseid ab.



In Wales machte Elisabeth ihren Schulabschluss und absolvierte anschließend die Königliche Militärschule in Belgien. Aktuell studiert sie am Lincoln College der Universität Oxford "History & Politics".

Niederlande: Kronprinzessin Amalia

Die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima ist die Erste in der niederländischen Thronfolge. Amalia feierte am 07. Dezember 2024 ihren 21. Geburtstag. Seit ihrer Volljährigkeit hat die Kronprinzessin offizielle Pflichten und gehört dem Rat des Staates an - einem Beraterorgan der Regierung.



Anfang 2023 absolvierte sie ihre erste große Reise als Kronprinzessin - gemeinsam mit ihren Eltern besuchte sie die niederländischen Karibikinseln Aruba, Curaçao und Saba.



Seit 2022 studiert Amalia an der Universität in Amsterdam. Nach Bedrohungen durch die niederländische Mocro-Mafia musste die Kronprinzessin ihr Studentenleben in der Hauptstadt zwischenzeitlich auf Eis legen und zurück zu ihren Eltern in den Palast ziehen.

Großbritannien: Prinz William

Prinz William ist wohl der bekannteste Thronfolger. Nachdem sein Vater Charles fast 70 Jahre auf seinen Platz warten musste, ist William nun als nächstes an der Reihe. Mit seiner Frau Kate und den gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis gilt William als Symbol für eine moderne Zukunft der Monarchie.



Genau wie Vater Charles, liegen auch William Umwelt und Natur am Herzen. Immer wieder macht William auf Tierschutz aufmerksam und hat mit dem Earthshot Prize eine Auszeichnung ins Leben gerufen, die Nachhaltigkeit fördert.

Bildrechte: IMAGO / i Images

Dänemark: Kronprinz Christian

Mit dem Jahreswechsel 2023/2024 kam in Dänemark überraschend die große Veränderung: Königin Margrethe II. dankte am 14. Januar 2024 nach mehr als fünf Jahrzehnten als Regentin ab. Ihr ältester Sohn folgte ihr als Frederik X. auf den Thron.



Manche hatten Frederik schon als eine Art dänischer Prinz Charles gesehen. Seine Mutter war seit dem Tod von Queen Elizabeth II. die dienstälteste Monarchin der Welt. Frederik wartete ganze 53 Jahre in der zweiten Reihe auf Krone und Zepter.



Sein Sohn Prinz Christian wurde mit der Thronbesteigung seines Vaters zum Kronprinzen. Er übernimmt nun auch viele offizielle Aufgaben und ist ständiges Mitglied im Staatsrat. Das heißt, er wird zum Stellvertreter seines Vaters und übernimmt die Rolle des Staatsoberhauptes, wenn sein Vater im Ausland ist.

Bildrechte: Dennis Stenild, Kongehuset

Norwegen: Kronprinz Haakon