Die Brasilianer haben ihren Karneval, die Iren Saint Patrick‘s Day und die Norweger den Grunnlovsdag (dt.: Verfassungstag).



Am 17. Mai ist das ganze Land in Party-Stimmung, der Grunnlovsdag ist in Norwegen eine Mega-Veranstaltung, bei der die Trachten aus den Schränken geholt werden, Paraden durch die Straßen ziehen und Blaskapellen die Nationalhymne schmettern.



Auch die Königsfamilie feiert mit und grüßt die Norweger traditionell vom Palastbalkon in Oslo - einen Termin, den Sverre Magnus dieses Jahr schwänzen darf, wie die Royals auf Instagram erklären. Haakon, Mette-Marit und Ingrid Alexandra halten ohne ihn die norwegische Fahne hoch.