Die ersten Geschenke gab es auch schon vor dem eigentlichen Geburtstag. Sein Großvater König Harald verlieh Sverre Magnus einen Orden, das Großkreuz des St.-Olav-Ordens. Die Regierung des besten Langlauflandes der Welt, schenkte ein Paar Ski. Vom König und der Königin bekam Prinz Sverre Magnus eine Nationaltracht, einen grauer Trikotbunad aus der Zeit um 1870. Lustig wurde es beim offiziellen Familienfoto. Es wärme ihr das Herz, heute so viele Menschen in Tracht hier zu sehen, sagte Königin Sonja. Mit Blick auf ihren Mann fügte sie hinzu: "Fast alle". Nur König Harald war im Anzug erschienen.

Die Paten von Sverre Magnus sind nicht irgendwer: Königin Máxima der Niederlande, Prinzessin Rosario von Bulgarien, Kronprinz Pavlos von Griechenland und natürlich seine Großmutter Königin Sonja wurden an seinem großen Tag erwartet. Doch wer tatsächlich bei den Feierlichkeiten auftauchte, ist bisher nicht nach Außen gedrungen. Gefeiert wurde ganz privat. Auch wer bei seiner Party mit Freunden dabei war, die gerüchteweise am 2. Dezember stattfinden sollte, um in seinen Geburtstag reinzufeiern, ist noch unklar.

Das Teenager gern Zeit am Computer verbringen, ist für Eltern nichts Neues. Was Haakon in der von Kjetil S. Østli verfassten Biografie "Haakon – Geschichten über einen Thronfolger" über Sverre Magnus erzählt, ist aber schon ungewöhnlich.



Sein Sohn sei gut darin, Dinge zu lernen, die ihn interessieren. Vor ein paar Jahren haben Vater und Sohn gemeinsam einen Computer gebaut, so Kronprinz Haakon in der Biografie. Die beiden hätten PC-Teile gekauft, sich Videos angeschaut, wie man den Computer zusammenbaut und es hätte funktioniert. Den nächsten Computer hätte Sverre Magnus selbst gebaut.