Er ist jung, hat sein Abi in der Tasche und ist Thronfolger Nummer drei in Norwegen. Mit anderen Worten: Die Welt steht Sverre Magnus, dem jüngsten Sohn von Kronprinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit offen. Was aber tun bzw. was zuerst tun? Und was könnte danach kommen? Fragen, die nicht nur ihn, sondern auch offenbar seine Eltern beschäftigt haben.